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ننشر تنسيق مدارس التمريض لحملة الشهادة الإعدادية بالدقهلية
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:55 م
محمد كشك
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اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تنسيق القبول للطالبات الجدد من حملة الشهادة الإعدادية لعام 2021، للالتحاق بالمدارس الثانوية للتمريض بمراكز ومدن وقرى المحافظة.
وصرح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بكل مدرسة، وفقا للأعداد وسعة الفصل الدراسي بكل مدرسة.
وأوضح مكي أن الحد الأدنى لمجموع القبول للمدارس الثانوية للتمريض على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، هي شربين 277.5 درجة، وبلقاس 276.5 درجة، وأبو داوود 276 درجة، وبني عبيد 276 درجة، ومنية النصر 275.5 درجة، والجمالية 275.5 درجة، ومحلة دمنة والبرامون 275.5 درجة.
كما تم اعتماد تنسيق مدارس المنزلة 275 درجة، ودكرنس 275 درجة، وأجا 274 درجة، السنبلاوين وغزالة 274 درجة، وطلخا 273.5 درجة، والمطرية 271.5 درجة، ونبروه 271 درجة، وجمصة271 درجة، وميت سلسيل 271 درجة، وميت محسن ودماص 271 درجة.
وصرح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بكل مدرسة، وفقا للأعداد وسعة الفصل الدراسي بكل مدرسة.
وأوضح مكي أن الحد الأدنى لمجموع القبول للمدارس الثانوية للتمريض على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، هي شربين 277.5 درجة، وبلقاس 276.5 درجة، وأبو داوود 276 درجة، وبني عبيد 276 درجة، ومنية النصر 275.5 درجة، والجمالية 275.5 درجة، ومحلة دمنة والبرامون 275.5 درجة.
كما تم اعتماد تنسيق مدارس المنزلة 275 درجة، ودكرنس 275 درجة، وأجا 274 درجة، السنبلاوين وغزالة 274 درجة، وطلخا 273.5 درجة، والمطرية 271.5 درجة، ونبروه 271 درجة، وجمصة271 درجة، وميت سلسيل 271 درجة، وميت محسن ودماص 271 درجة.
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