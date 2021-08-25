ننشر تنسيق مدارس التمريض لحملة الشهادة الإعدادية بالدقهلية



كما تم اعتماد تنسيق مدارس المنزلة 275 درجة، ودكرنس 275 درجة، وأجا 274 درجة، السنبلاوين وغزالة 274 درجة، وطلخا 273.5 درجة، والمطرية 271.5 درجة، ونبروه 271 درجة، وجمصة271 درجة، وميت سلسيل 271 درجة، وميت محسن ودماص 271 درجة.

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تنسيق القبول للطالبات الجدد من حملة الشهادة الإعدادية لعام 2021، للالتحاق بالمدارس الثانوية للتمريض بمراكز ومدن وقرى المحافظة.وصرح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بكل مدرسة، وفقا للأعداد وسعة الفصل الدراسي بكل مدرسة.وأوضح مكي أن الحد الأدنى لمجموع القبول للمدارس الثانوية للتمريض على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، هي شربين 277.5 درجة، وبلقاس 276.5 درجة، وأبو داوود 276 درجة، وبني عبيد 276 درجة، ومنية النصر 275.5 درجة، والجمالية 275.5 درجة، ومحلة دمنة والبرامون 275.5 درجة.