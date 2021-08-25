Advertisements

القوي العاملة: تعيين 3454 شاباً بينهم 33 من ذوى الإعاقة بمحافظة الإسكندرية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشفت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية عن تعيين 3454 شابًا، منهم 33 من ذوى الإعاقة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 7051 راغب عمل منهم 38 من ذوي القدرات، فضلا عن توفير 255 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضحت المديرية، فى بيان، أنها أجرت تفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 313 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 291 محضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، ومحضر تراخيص، وإعطاء مهلة لـ 110 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، وفى مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 313 منشأة، وعمل 37 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 141 محضرًا، وبحث 118 شكوى عمالية، وعمل ندوة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.


وأشار ياسر سعيد  مدير المديرية - في تقريره  لوزارة القوى العاملة عن  ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي- إلي أن المديرية تلقت 161 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 156 شكوى مرحلة من شهر يونيو، وتم بحث  149 شكوى منها، وتبين أن 67 شكوى  مستوفاة، وتم تحرير 82 محضرًا  للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 168 شكوى تحت البحث والدراسة.
 
وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 79 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 14 أجنبي، وفقا لما نص عليه قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.
 
وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعقد  دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى قرى المحافظة، استفاد منها 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة، كما قامت باستخراج  965 شهادة قياس مستوى المهارة، و1039 رخصة مزاولة الحرفة.

أخبار تهمك

صفقة القرن.. مفاجأة تقلب الموازين بشأن عرض ريال مدريد لضم مبابي

منذ ساعة و نصف

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 13 ساعة

سر حديث رضا شحاته مع نجم الأهلي بعد مواجهة الجونة

منذ نصف ساعة

وزير التربية والتعليم يُفجر مفاجأة عن مجموعه في الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 11 ساعة

قرار ناري من لجنة التخطيط في الأهلي بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ يوم

بعد الفوز بالدوري.. الزمالك يستهدف ضم صفقة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة لريال مدريد.. رئيس سان جيرمان يشعل الأزمة مع مبابي

منذ نصف ساعة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يوم

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:00 م

صفقة القرن.. مفاجأة تقلب الموازين بشأن عرض ريال مدريد لضم مبابي

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

11:29 ص

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

12:00 م

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

صدمة لريال مدريد.. رئيس سان جيرمان يشعل الأزمة مع مبابي

01:06 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements