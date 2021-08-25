القوي العاملة: تعيين 3454 شاباً بينهم 33 من ذوى الإعاقة بمحافظة الإسكندرية

كشفت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية عن تعيين 3454 شابًا، منهم 33 من ذوى الإعاقة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 7051 راغب عمل منهم 38 من ذوي القدرات، فضلا عن توفير 255 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.



وأوضحت المديرية، فى بيان، أنها أجرت تفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 313 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 291 محضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، ومحضر تراخيص، وإعطاء مهلة لـ 110 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، وفى مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 313 منشأة، وعمل 37 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 141 محضرًا، وبحث 118 شكوى عمالية، وعمل ندوة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.





وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره لوزارة القوى العاملة عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي- إلي أن المديرية تلقت 161 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 156 شكوى مرحلة من شهر يونيو، وتم بحث 149 شكوى منها، وتبين أن 67 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 82 محضرًا للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 168 شكوى تحت البحث والدراسة.



وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 79 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 14 أجنبي، وفقا لما نص عليه قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.



وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى قرى المحافظة، استفاد منها 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة، كما قامت باستخراج 965 شهادة قياس مستوى المهارة، و1039 رخصة مزاولة الحرفة.