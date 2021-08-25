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تحصين 500 ألف حيوان ضد الأمراض الوبائية بالإسكندرية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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صرح الدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، بأن إجمالي الحيوانات ( جاموس - ابقار - اغنام - ماعز) التي تم تحصينها خلال العالم الحالي ضد الأمراض الوبائية ( حمي القلاعية - حمي الوادي المتصدع - التسمم الدموي) حوالي 500 ألف حيوان.

كما أن إجمالي الحيوانات المعالجة (ابقار- جاموس-اغنام وماعز- دواب) قد بلغت 12 الف حيوان تقريبا.

وأضاف بأن المديرية تقدم كافة أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية وتدريب الأطباء البيطريين على كل ما يستحدث من تقنيات في التشخيص والعلاج وتدريب العمال والفنيين المعاونين للأطباء البيطريين.
تحصين 500 ألف حيوان ضد الأمراض الوبائية بالإسكندرية
تحصين 500 ألف حيوان ضد الأمراض الوبائية بالإسكندرية
تحصين 500 ألف حيوان ضد الأمراض الوبائية بالإسكندرية
تحصين 500 ألف حيوان ضد الأمراض الوبائية بالإسكندرية
تحصين 500 ألف حيوان ضد الأمراض الوبائية بالإسكندرية
تحصين 500 ألف حيوان ضد الأمراض الوبائية بالإسكندرية

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