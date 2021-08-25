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أروى تتألق في أحدث إطلالة لها عبر"إنستجرام"

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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أروى تتألق في أحدث إطلالة لها عبرإنستجرام

تحرص الفنانة أروي اليمنية على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ". 

شاركت أروى جمهورها صورة جديدة لها من خلال صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ظهرت أروى وهي مرتدية فستان قصير "بكم" متداخل الألوان الصيفية البني والأصفر والوردي، على إحدي الشواطئ، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، مع إرتداء نظارة شمس.

يذكر أن أخر أعمال أروى أغينة "بديت تخون" وهي من كلمات حسن عبيد، ألحان سلطان السيف، توزيع زيد نديم.

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