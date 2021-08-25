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نزيف وبقع زرقاء بالجسد.. استشاري يحذر الفتيات من عادة خطيرة (فيديو)
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:57 م
رقية جمال
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كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، عن ظهور بقع زرقاء بالجسم عقب الاستيقاظ من النوم وكيفية التعامل معها.
وقال "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، إن هذه مشكلة قديمة وهي شكوى لكثير من السيدات والفتيات، لافتًا إلى أن كثير من الأشخاص يحدث لهم ارتفاع في ضغط الدم أثناء النوم نتيجة حدوث انفعالات، وبعض الشعيرات الدموية الدقيقة قد تنزف دم، وهذا الدم يتجمع ويأخذ لون أزرق يشبه الكدمة الخفيفة وهي ليست ظاهرة خطيرة.
وحذر استشاري أمراض الجلدية، من الانفعال والضغط قبل النوم، موضحًا أن هذا الظاهرة تنتشر بين السيدات أكثر من الرجال؛ لكون السيدات أكثر وزنًا من الرجال فيكون هناك ضغط على الشعيرات الدموية الدقيقة، موضحًا أن هناك بعض الأمراض تُصيب الأوعية الدموية وتؤدي لضعف جدار الأوعية الدموية والشعيرات وتتحول الظاهرة لحالة مرضية ويصاب الجسم بأكمله ببقع زرقاء وتتكرر باستمرار، ولابد من إجراء تحليل صورة دم لبحث ما إذا كانت بعض العناصر ناقصة أو هناك مرض معين لعلاجه.
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