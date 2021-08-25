نزيف وبقع زرقاء بالجسد.. استشاري يحذر الفتيات من عادة خطيرة (فيديو)

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، عن ظهور بقع زرقاء بالجسم عقب الاستيقاظ من النوم وكيفية التعامل معها.





وقال "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، إن هذه مشكلة قديمة وهي شكوى لكثير من السيدات والفتيات، لافتًا إلى أن كثير من الأشخاص يحدث لهم ارتفاع في ضغط الدم أثناء النوم نتيجة حدوث انفعالات، وبعض الشعيرات الدموية الدقيقة قد تنزف دم، وهذا الدم يتجمع ويأخذ لون أزرق يشبه الكدمة الخفيفة وهي ليست ظاهرة خطيرة.



