Advertisements

نزيف وبقع زرقاء بالجسد.. استشاري يحذر الفتيات من عادة خطيرة (فيديو)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، عن ظهور بقع زرقاء بالجسم عقب الاستيقاظ من النوم وكيفية التعامل معها.

وقال "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، إن هذه مشكلة قديمة وهي شكوى لكثير من السيدات والفتيات، لافتًا إلى أن كثير من الأشخاص يحدث لهم ارتفاع في ضغط الدم أثناء النوم نتيجة حدوث انفعالات، وبعض الشعيرات الدموية الدقيقة قد تنزف دم، وهذا الدم يتجمع ويأخذ لون أزرق يشبه الكدمة الخفيفة وهي ليست ظاهرة خطيرة.

وحذر استشاري أمراض الجلدية، من الانفعال والضغط قبل النوم، موضحًا أن هذا الظاهرة تنتشر بين السيدات أكثر من الرجال؛ لكون السيدات أكثر وزنًا من الرجال فيكون هناك ضغط على الشعيرات الدموية الدقيقة، موضحًا أن هناك بعض الأمراض تُصيب الأوعية الدموية وتؤدي لضعف جدار الأوعية الدموية والشعيرات وتتحول الظاهرة لحالة مرضية ويصاب الجسم بأكمله ببقع زرقاء وتتكرر باستمرار، ولابد من إجراء تحليل صورة دم لبحث ما إذا كانت بعض العناصر ناقصة أو هناك مرض معين لعلاجه.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر بقع زرقاء الفجر الانفعال قبل النوم

أخبار تهمك

قرار ناري من لجنة التخطيط في الأهلي بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يوم

وزير التربية والتعليم يُفجر مفاجأة عن مجموعه في الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ يوم

صفقة القرن.. مفاجأة تقلب الموازين بشأن عرض ريال مدريد لضم مبابي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الفوز بالدوري.. الزمالك يستهدف ضم صفقة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة لريال مدريد.. رئيس سان جيرمان يشعل الأزمة مع مبابي

منذ نصف ساعة

سر حديث رضا شحاته مع نجم الأهلي بعد مواجهة الجونة

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:00 م

صفقة القرن.. مفاجأة تقلب الموازين بشأن عرض ريال مدريد لضم مبابي

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

11:29 ص

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

12:00 م

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

صدمة لريال مدريد.. رئيس سان جيرمان يشعل الأزمة مع مبابي

01:06 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements