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برلماني: عودة المصريين من أفغانستان دليل على قوة مصر خارج حدودها

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:59 م
النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان
محمد المسلمي
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أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، المبذولة لحماية المصريين والحفاظ على على حقوقهم وحمايتها فى الداخل والخارج، مشيرا إلى نجاح  الدولة فى إعادة الجالية المصرية وبعثات الأزهر من العاصمة الأفغانية كابل،خاصة بعد تطورات الأحداث وسيطر حركة طالبان على حكم البلاد.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن سرعة اتخاذ قرار إعادة المصريين من افغانستان، خاصة في ظل الظروف الصعبة  والسيناريوهات التي نتابعها من محاولات فرار المواطنين الأفغان من بلادهم، يؤكد على تواجد الدولة المصرية بقوة خارج حدودها للدفاع عن مصالح رعاياها وحمايتهم.

وأكد النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب،  على أن جهود الدولة المبذولة فى حماية أبنائها وترسيخ حقهم فى الأمن والأمان، تمثل مشهد مشرف وحقيقي من الدولة المصرية نحو حماية أبنائها في الداخل والخارج، وترسيخا لحافظها على مبادئ حقوق الإنسان، مهما كانت التحديات تحت القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.

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