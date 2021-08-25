السيطرة على حريق بشقة سكنية بالقليوبية 

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بقرية المنزلة دائرة مركز شرطة طوخ، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وانتدب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بالدور الثانى علوي بعقار مكون من 4 طوابق بقرية المنزلة دائرة مركز شرطة طوخ.



على الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق، وأن الحريق نشب بالطابق الثانى علوى، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة، فيما كشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي.