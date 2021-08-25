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الأنصاري: الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بالفيوم

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 01:00 م
أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم
أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم
الفيوم: ريهام على
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أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أن الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق بالمحافظة من خلال محاورها الأربعة التى تمثلت في محور خدمات البنية الأساسية والعمرانية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية، بواقع 4 مشروعات بإطسا ومشروع بمركز يوسف الصديق.

وأضاف محافظ الفيوم أنه جارٍ تنفيذ عدد 74 مشروعًا أخرى بتكلفة 1.5 مليار جنيه، بواقع 55 مشروعًا بإطسا و19 مشروعًا بمركز يوسف الصديق.

كما تناول العرض مشروعات الكهرباء والطرق والكباري، حيث يجري إحلال وتجديد عدد 4 كباري بمركز يوسف الصديق.

وجاء ذلك خلال الإجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، ترأسه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، بحضور اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونائب المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء شركات المرافق.

الكلمات المفتاحية

محافظ الفيوم الفيوم الأنصاري الأبنية التعليمية

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