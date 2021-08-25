الأنصاري: الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بالفيوم

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الأنصاري: الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بالفيوم
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 01:00 م
الفيوم: ريهام على
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أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أن الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق بالمحافظة من خلال محاورها الأربعة التى تمثلت في محور خدمات البنية الأساسية والعمرانية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية، بواقع 4 مشروعات بإطسا ومشروع بمركز يوسف الصديق.
وأضاف محافظ الفيوم أنه جارٍ تنفيذ عدد 74 مشروعًا أخرى بتكلفة 1.5 مليار جنيه، بواقع 55 مشروعًا بإطسا و19 مشروعًا بمركز يوسف الصديق.
كما تناول العرض مشروعات الكهرباء والطرق والكباري، حيث يجري إحلال وتجديد عدد 4 كباري بمركز يوسف الصديق.
وجاء ذلك خلال الإجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، ترأسه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، بحضور اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونائب المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء شركات المرافق.
وأضاف محافظ الفيوم أنه جارٍ تنفيذ عدد 74 مشروعًا أخرى بتكلفة 1.5 مليار جنيه، بواقع 55 مشروعًا بإطسا و19 مشروعًا بمركز يوسف الصديق.
كما تناول العرض مشروعات الكهرباء والطرق والكباري، حيث يجري إحلال وتجديد عدد 4 كباري بمركز يوسف الصديق.
وجاء ذلك خلال الإجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، ترأسه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، بحضور اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونائب المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء شركات المرافق.
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