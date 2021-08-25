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حمدوك يكشف الهدف الرئيسي من مبادرة حل الأزمة الوطنية في السودان

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 01:05 م
حمدوك
حمدوك
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن الهدف الرئيسي من مبادرة حل الأزمة الوطنية في البلاد هو إقامة انتخابات حرة وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب وضمان تداولها

 

وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي للكشف عن مبادرة سياسية: "سعينا لأن تعكس الآلية التنفيذية للمبادرة الوطنية تمثيلا واسعا في السودان".

 

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إنه يجب توحيد الكتلة الانتقالية لتعزيز الانتقال.

 

وقد دعا حمدوك، خلال مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، عبد الواحد نور للانضمام إلى قافلة السلام في السودان

 

وقال حمدوك: "التعدد في السودان يثري البلاد ويوسع المجال لتعزيز الوحدة، مضيفًا: "حان الوقت لبحث القضايا الأمنية والسياسية والاجتماعية السودانية عبر الحوار".

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