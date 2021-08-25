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تموين الإسكندرية: صرف ٩٥٪ من السلع التموينية للمواطنين خلال شهر أغسطس

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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صرح محمد سعد الله، مدير مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية بأن نسبة السلع الأساسية خلال شهر أغسطس الجاري المنصرفة للمواطنين على بطاقات التموين بلغت 95%، بإجمالي دعم يصل الى 145 مليون جنيه تقريبا، مشيرًا إلى توفر كافة السلع التي تلبي احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم التي يصل عدد المستفيدين بها إلى 3.5 مليون مواطن تقريبا.


وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المختصة بالاسكندرية لتوفير كافة احتياجات المواطنين وخاصة من السلع الاساسية، مشيرا إلى أن وزارة التموين قامت بضخ كميات كافية من السلع التموينية الاساسية بالمجمعات الاستهلاكية بمدينة الثغر لسد احتياجات المواطنين من السلع الاساسية.

وقد أكد المحافظ علي ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتوفير كافة السلع الاساسية بكميات تتناسب مع احتياجات المواطنين وبأسعار في متناول الجميع.
تموين الإسكندرية: صرف ٩٥٪ من السلع التموينية للمواطنين خلال شهر أغسطس
تموين الإسكندرية: صرف ٩٥٪ من السلع التموينية للمواطنين خلال شهر أغسطس
تموين الإسكندرية: صرف ٩٥٪ من السلع التموينية للمواطنين خلال شهر أغسطس
تموين الإسكندرية: صرف ٩٥٪ من السلع التموينية للمواطنين خلال شهر أغسطس
تموين الإسكندرية: صرف ٩٥٪ من السلع التموينية للمواطنين خلال شهر أغسطس
تموين الإسكندرية: صرف ٩٥٪ من السلع التموينية للمواطنين خلال شهر أغسطس

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