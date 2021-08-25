الموعد واللينك.. 4 معلومات عن نتيجة تظلمات الثانوية

طرق الحصول على نتيجة التظلم



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم البدء فى فحص تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة، موضحة أنه على الطالب متابعة الموقع الإلكترونى لمعرفة مصير التظلم.



كيف يتسلم الطالب نتيجة تظلمه؟



وتابعت وزارة التربية والتعليم أن هناك طرق للاستعلام على نتيجة التظلمات، موضحة أنه سوف يتسلم الطالب نتيجة التظلم إلكترونيا تتضمن التأكد من سلامة الورقة الامتحانية للطالب والدرجات الحاصل عليها، وأيضا نسخة من ورقة إجابته المصححة حتى يطمئن على سلامة التصحيح الإلكترونى.



آخر موعد لنتيجة تظلمات الثانوية



وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم اغلاق باب تظلمات الثانوية العامة 2021، يوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021 وكان قد تم فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2021، بدءا من يوم السبـت 21 أغسطس 2021.



وتابعت الوزارة أنه يتم إرسال نتائج فحص التظلمات حتى 13 سبتمبر المقبل.



وفي هذا الشأن، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد نتيجة التظلمات للثانوية العامة 2020- 2021 سوف يستمر حتى 13 سبتمبر القادم.



لينك الحصول على نتيجة التظلمات



وسوف يتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة التظلمات إلى الموعد المشار إليه على رابط التظلمات وهو من







وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحت خطًا ساخنًا "19368" للرد على استفسارات تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021.



وأعلنت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، الرابط الإلكتروني لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا، ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر المقبل، عبر الرابط التالي: من وسوف يتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة التظلمات إلى الموعد المشار إليه على رابط التظلمات وهو من هنا وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحت خطًا ساخنًا "19368" للرد على استفسارات تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021.وأعلنت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، الرابط الإلكتروني لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا، ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر المقبل، عبر الرابط التالي: من هنا

مازالت وزارة التربية والتعليم تواصل استقبال تظلمات طلاب الدور الأول بالثانوية العامة ٢٠٢١، والمتضررين من نتائجهم، وفق عدد من الضوابط والخطوات التي حددتها في وقت سابق للطلاب.