Advertisements

موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة بالجولة الثانية في الدوري الإيطالي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
يلتقي فريق إنتر ميلان، مع نظيره هيلاس فيرونا، يوم الجمعة 27 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي.


وستقام المباراة بين فريقي إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء
بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وقد حقق فريق إنتر الفوز في الجولة الأولى على حساب جنوى، بنتيجة أربعة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا.

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة إنتر ميلان مباراة إنتر ميلان جة الدورى الإيطالى

أخبار تهمك

صفقة القرن.. مفاجأة تقلب الموازين بشأن عرض ريال مدريد لضم مبابي

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التربية والتعليم يُفجر مفاجأة عن مجموعه في الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة لريال مدريد.. رئيس سان جيرمان يشعل الأزمة مع مبابي

منذ نصف ساعة

قرار ناري من لجنة التخطيط في الأهلي بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الفوز بالدوري.. الزمالك يستهدف ضم صفقة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 12 ساعة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ يوم

سر حديث رضا شحاته مع نجم الأهلي بعد مواجهة الجونة

منذ نصف ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

مباراة مثيرة.. أهداف مباراة - إنتر ميلان 2 × 1 هيلاس فيرونا

موعد مباراة قمة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

موعد مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

موعد مباراة إنتر ميلان ضد كالياري في الدوري الإيطالي

موعد مباراة إنتر ميلان ضد سبيزيا في الدوري الإيطالي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:00 م

صفقة القرن.. مفاجأة تقلب الموازين بشأن عرض ريال مدريد لضم مبابي

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

11:29 ص

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

12:00 م

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

02:27 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements