موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة بالجولة الثانية في الدوري الإيطالي

يلتقي فريق إنتر ميلان، مع نظيره هيلاس فيرونا، يوم الجمعة 27 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي.









وستقام المباراة بين فريقي إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء

بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وقد حقق فريق إنتر الفوز في الجولة الأولى على حساب جنوى، بنتيجة أربعة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا.



