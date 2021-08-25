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إصابة عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقليوب

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 01:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد ضوه
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أصيب عامل، اليوم الأربعاء، بجرح طعني نافذ بالظهر، خلال مشاجرة نشبت مع سائق، بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، يفيد استقبال عامل مصابا بجرح طعني نافذ بالظهر.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص وسؤال المصاب "أحمد.م.إ"، 20 عاما، عامل، مقيم سوارس- ميت حلفا دائرة المركز، اتهم "محمد.أ.ح"، 36 عاما، سائق، مقيم ذات الناحية، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، محدثا إصابته، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وجرى بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية

مشاجرة قليوب خلافات الجيرة إصابة عامل

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