تصريح جديد من التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلي استمرار استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة، منذ السبت الماضى ولمدة أسبوع، مؤكدة أنه يتم فحص الطلبات يدويا وبدقة وأى طالب يثبت حقه فى درجات سيحصل عليها، والوزارة حريصة على مصلحة ومستقبل أبنائها الطلاب، مشددة على أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 تم بدقة عالية وتطابق فى درجات الطالب فى جميع مراحل التصحيح الإلكترونى.



وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها

عدم سداد أية رســـوم ( التظلم مجاني ) ولا توجد قيــود على عــدد المواد المتظلم منـها، ومدة التظلم اسبوع يبــدأ من السبت 21-08-2021 م حتي الخميس 26-08-2021 م، ويتــم تحديـد ( المادة أو المواد ) المتظلم منهـــا.



وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز التسجيل أكثر من مـرة أو التعديـل بعد إنتـهاء عملية التسجيل، مع ضرورة متابعــة الموقع بعد التسجيل للإطــلاع على نتيجـة طلب التظلم.