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مدبولي عن ترميم معبد الكرنك وطريق الكباش بالأقصر: "حاجة تفرح" (فيديو)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بتفقده مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، موضحًا أن هذه الزيارة الثانية له للأقصر خلال فترة بسيطة لمتابعة أعمال التطوير التي تتم في المدينة بأكملها.

وأضاف "مدبولي"، خلال تصريحات له والمذاعة عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع تنفيذ هذه المشروعات، وبالأمس تم عرض صور من الجهد المبذول لترميم معبد الكرنك وطريق الكباش بالأقصر عليه، معقبًا: "حاجة تفرح أن شابات وشباب والعاملين بالأعلى للآثار يقوموا بمعالجات بسيطة ودقيقة لاستعادة ألوان المعبد الأصلية منذ آلاف السنين".

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أننا نراجع أعمال التطوير بالكامل؛ تمهيدًا لحدث هام للاحتفال بمدينة الأقصر مرة أخرى، وافتتاح عدد من المشروعات الأثرية والسياحية بالأقصر خلال الفترة القادمة، مشددًا على الحرص على إظهار مصر للعالم بأفضل صورة ممكنة.

الكلمات المفتاحية

مدبولي طريق الكباش بوابة الفجر الفجر الاقصر

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