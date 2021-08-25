مدبولي عن ترميم معبد الكرنك وطريق الكباش بالأقصر: "حاجة تفرح" (فيديو)

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بتفقده مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، موضحًا أن هذه الزيارة الثانية له للأقصر خلال فترة بسيطة لمتابعة أعمال التطوير التي تتم في المدينة بأكملها.





وأضاف "مدبولي"، خلال تصريحات له والمذاعة عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع تنفيذ هذه المشروعات، وبالأمس تم عرض صور من الجهد المبذول لترميم معبد الكرنك وطريق الكباش بالأقصر عليه، معقبًا: "حاجة تفرح أن شابات وشباب والعاملين بالأعلى للآثار يقوموا بمعالجات بسيطة ودقيقة لاستعادة ألوان المعبد الأصلية منذ آلاف السنين".



