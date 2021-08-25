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صدمة لريال مدريد.. رئيس سان جيرمان يشعل الأزمة مع مبابي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 01:06 م
مبابي
مبابي
محمد نادر
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كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية حقيقة الأخبار التي تداولت خلال الساعات الماضية عن نية ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي في بيع كيليان مبابي الصيف الحالي.

وكانت قد انتشرت عدة اخبار تؤكد موافقة ناصر الخليفي على رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعدما رفض تجديد عقده.

ولكن الإذاعة الإسبانية أكدت أن الخليفي مازال مُصمم على الإبقاء على كيليان مبابي ضمن صفوف الفريق في الصيف الحالي وعدم السماح له بالرحيل حتى مع احتمالية خسارته مجانًا الصيف المقبل.

وعلى الرغم من تجهيز ريال مدريد عرضًا تصل قيمته إلى 180 مليون يورو من أجل ضم مبابي، لكن الخليفي مازال متمسكًا باستمراره في الموسم الجديد.

ولا يزال الخليفي يأمل في تجديد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل، بعدما ينخرط اللاعب في مشروع الفريق الجديد بتواجد ميسي وسيرجيو راموس.

على الجانب الآخر لم يفقد الفريق الملكي الأمل بعد وينتظر إشارة باريس سان جيرمان بالموافقة على التفاوض حول مبابي لتقديم عرضه مباشرة والتحرك نحو إنهاء الصفقة.

الكلمات المفتاحية

مبابى باريس سان جيرمان

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