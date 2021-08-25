بدء حملة تطعيم العاملين بوزارة الطيران المدني ضد فيروس كورونا

أكدت وزارة الطيران المدنى، أن وزارة الصحة والسكان ستوفد حملة طبية من الوزارة، إلى مقر مبنى وزارة الطيران المدنى، لتلقى اللقاح للعالمين الراغبين فى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك فى ضوء القرار الحكومي الصادر بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى مقار عملهم.



وأوضحت وزارة الطيران، في منشور للعاملين، أن الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة، سوف تتواجد فى مقار الوزارة، اليوم والأربعاء وغدا الخميس، الموافق 25 و26 أغسطس، وذلك لاستقبال العاملين الراغبين في تلقي اللقاح.



وأشارت وزارة الطيران المدني، إلى أن هناك شرطان لحصول الموظف على التطعيم، أولهما أن يكون المتقدم قد سجل على موقع وزارة الصحة والسكان، وأن يكون لديه بطاقة الرقم القومي، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي وخطة الدولة لتعطيم الموظفين بالجهاز الإداري والمواطنين أيضا ضد فيروس كورونا.