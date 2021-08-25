Advertisements

الرئيس السيسى يهنئ جمهورية أوروجواى الشرقية بيوم الاستقلال

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
أ ش أ
Advertisements
بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس ألبرتو لاكاشى بو رئيس جمهورية أوروجواي الشرقية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

اقرا ايضا

"اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أمجد رمضان بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري، والدكتورة رانيا نخيل استشاري الجرافيك بكلية الفنون التطبيقية".

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة والتنسيق الحضاري بساحة الشعب والنصب التذكاري وحديقة الشعب، فضلًا عن مقار مجلسي النواب والشيوخ، حيث وجه السيد الرئيس بأن تتسم التصميمات الهندسية والفنية الداخلية لتلك المؤسسات بالعراقة والإرث الحضاري لمصر، ولتعكس دورها الدستوري كأحد أركان السلطات الأساسية بالدولة.

كما تم متابعة بعض المشروعات التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، بما فيها سير العمل في جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، حيث أكد السيد الرئيس على أن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل، سواء داخليًا أو بالمحيط الخارجي لمواقعها، وذلك على نحو يراعي طابعها التاريخي والروحاني.

كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة، بما في ذلك تطوير الطريق الساحلي من وادي النطرون إلى مطار العلمين وامتدادًا إلى محافظة مطروح، لا سيما الخدمات الأساسية والاستراحات، فضلًا عن جهود استغلال الأراضي علي جانبي بعض المحاور على مستوى الجمهورية، موجهًا سيادته في هذا الإطار بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية في إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية، وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية لتخفيف الأعباء على المواطنين، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة، وكذا الاعتماد على أرقى التصميمات للمنشآت على جانبي المحاور وتزويدها بكافة الخدمات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض جهود الاستفادة من قطع الأراضي الفضاء غير المستغلة في بعض المناطق بالقاهرة، فضلًا عن الموقف التنفيذي لمشروع ممشى أهل مصر وكذا تطورات مشروع الدلتا الجديدة على امتداد محور الضبعة والذي يهدف إلى إنشاء مجتمع زراعي وصناعي متكامل وزيادة الرقعة الزراعية وسد الفجوة الغذائية، وتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى تطورات العمل في بعض المشروعات التنموية في محافظة بورسعيد.

الكلمات المفتاحية

يوم الاستقلال عبدالفتاح السيسي المشروعات الهندسية السيسي

أخبار تهمك

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يوم

وزير التربية والتعليم يُفجر مفاجأة عن مجموعه في الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

سر حديث رضا شحاته مع نجم الأهلي بعد مواجهة الجونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 12 ساعة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد الفوز بالدوري.. الزمالك يستهدف ضم صفقة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و نصف

قرار ناري من لجنة التخطيط في الأهلي بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 5 دقيقة

صدمة لريال مدريد.. رئيس سان جيرمان يشعل الأزمة مع مبابي

منذ نصف ساعة

صفقة القرن.. مفاجأة تقلب الموازين بشأن عرض ريال مدريد لضم مبابي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 11 ساعة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ يوم

الأهلي يحصل على توقيع صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

اجتماع مهم وتوجيهات عاجلة من الرئيس السيسي

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض (صور)

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

توجيهات عاجلة من السيسي بشأن الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية

لبحث تطورات أزمة سد النهضة ومتابعة عدد من المشروعات.. نشاط مكثف للرئيس السيسي على مدار اليوم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:00 م

صفقة القرن.. مفاجأة تقلب الموازين بشأن عرض ريال مدريد لضم مبابي

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

11:29 ص

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

12:00 م

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

02:27 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements