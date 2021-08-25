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محام يعلن الطعن على نتيجة الثانوية العامة 2021.. ويطالب بالتصحيح يدويا
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 01:18 م
مـروة هيـكل
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أعلن عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، على صفحته الشخصية، بعد وصول مئات التوكيلات القضائية من أولياء الأمور من مختلف محافظات مصر إليه، أنه️ سيبدأ التحرك القانوني بداية من بعد اليوم الأربعاء بأن يتقدم ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام للتحقيق في واقعة تصحيح أوراق إجابات امتحان الثانوية العامة ضد العاملين بالمركز القومي للامتحانات والتي ترتب عليها رسوب الآلاف من الطلاب وتدني درجاتهم.
كما أوضح، أنه سيبدأ في إقامة الدعاوي القضائية أمام محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية للطعن على نتيجة امتحانات الثانوية العامة وإعادة تصحيح أوراق الإجابات وإلزام الوزارة بتقديم أوراق إجابات الطلاب ونماذج الإجابات وتشكيل لجان فنية لإعادة تصحيح الأوراق يدويا.
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