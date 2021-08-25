محام يعلن الطعن على نتيجة الثانوية العامة 2021.. ويطالب بالتصحيح يدويا

أعلن عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، على صفحته الشخصية، بعد وصول مئات التوكيلات القضائية من أولياء الأمور من مختلف محافظات مصر إليه، أنه️ سيبدأ التحرك القانوني بداية من بعد اليوم الأربعاء بأن يتقدم ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام للتحقيق في واقعة تصحيح أوراق إجابات امتحان الثانوية العامة ضد العاملين بالمركز القومي للامتحانات والتي ترتب عليها رسوب الآلاف من الطلاب وتدني درجاتهم.



