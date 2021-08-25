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ميركل تدعو إلى مواصلة المحادثات مع حركة طالبان

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 01:26 م
ميركل
ميركل
وكالات
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دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إلى مواصلة المحادثات مع حركة طالبان من أجل ضمان استمرار المكتسبات التي حصل عليها الأفغان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

 وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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