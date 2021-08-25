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موعد مباراتي مصر ضد الجابون وأنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفراعنة لمواجهة كل من أنجولا والجابون ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.


وتقام المباراة الأولي بين مصر وانجولا يوم 1 سبتمبر القادم فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس على ستاد الدفاع الجوي.


بينما يتوجه منتخب مصر لمواجهة الجابون على ملعبها يوم 5 سبتمبر فى تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.


ويذكر أن منتخب مصر يقع فى مجموعة تضم كل من ليبيا وانجولا والجابون ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

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