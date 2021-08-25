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محافظ الفيوم يطالب رئيسي مركزين بتوفير قطعة أرض لإنشاء مدرسة زراعية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:01 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الفيوم: ريهام على
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طالب الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، من رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، بتوفير قطعة أرض بكل مركز تصلح لإنشاء مدرسة زراعية عليها بمساحة من 10: 15 فدانًا، لافتا إلى أهمية إعادة توزيع المدرسين لسد العجز ببعض المدارس، ومناقشة معايير إنشاء مدارس تجريبية بالمركزين، ودراسة خطط تحسين جودة التعليم، مؤكدًا أن إنشاء المدارس بالمبادرة الرئاسية سيسهم فى تحسين الجودة وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.

ومن جانبه، استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم، أهم المحاور التنموية والتعليمية، ومحور التنمية المستدامة للمعلمين، ومحور التحول الرقمي فى تحسين جودة العملية التعليمية داخل المحافظة واسباب الانقطاع والتسرب من التعليم، مشيرا إلى أن أهم الأقسام المستحدثة مثل قسم السيارات، وقسم الجرانيت، وقسم الخزف، وقسم شبكات الرى الحديث، وقسم تكنولوجيا الغاز الطبيعى، وقسم صيانة المصاعد، وقسم المصايد والمزارع السمكية، لافتا إلى وضع خطة نوعية بحسب احتياجات المحافظة، وكذا التوسع داخل مدارس التعليم المزدوج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والمهندس طارق مسعد، رئيس فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة، لتنفيذ المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، إضافة لاستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية بقطاع التعليم.

الكلمات المفتاحية

محمد عماد محافظ الفيوم قطعة أرض إنشاء مدرسة زراعية إطسا

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