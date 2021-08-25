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موعد مباراة بيراميدز ومصر المقاصة والقنوات الناقلة لها

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
محمود دياب
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لخوض مواجهة نظيرة نادي مصر المقاصة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويلتقي الفريق السماوي، مع نظيره نادي مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة بيراميدز ومصر المقاصة
تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ومصر المقاصة
تُذاع أحداث مباراة بيراميدز والمقاصة عبر فضائية "أون تايم سبورتس1" الناقل الحصري للمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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