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موعد مباراة بوروسيا دورتموند وهوفنهايم في الدوري الألماني

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يواجه فريق بوروسيا دورتموند، نظيره هوفنهايم، يوم الجمعة 27 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سيجنال أدونا بارك، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الألماني.


وقد خسر بوروسيا دورتموند مباراته الماضية أمام فرايبوج بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما تعادل هوفنهايم مع يونيون برلين بهدفين لكل فريق.


وحصد فريق بوروسيا دورتموند حتى الآن ثلاث نقاط من فوز في أول جولة بالدوري، بينما حصل هوفنهايم على 4 نقاط من فوز وتعادل في أول جولتين من البوندسليجا.

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