محمد منير يستعد لحفله الغنائي بالساحل الشمالي

يستعد الكينج محمد منير، لإحياء حفلاً غنائياً ضخماً مساء غد الموافق 26 أغسطس الجاري، وذلك على المسرح الروماني بقرية مارينا 2 بالساحل الشمالي.



ونشر منير، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور "إنستجرام" مقطع فيديو به لقطات من حفلاتة الغنائية وبوستر الحفلة المقبلة.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد منير "أنا رايق" وهي من كلمات الشاعر نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.





وتقول كلمات الأغنية: "انا فايق انا رايق انا مبسوط مش متضايق العمر ان عشته فهمك هيطوول وهيحرق دمك وان عشته بخفة دمك هيعدي لطيف فدقايق انا فايق انا رايق انا مبسوط مش متضايق".

