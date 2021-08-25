حبس عاطل لاتهامه بحيازة الحشيش بالإسكندرية



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم حال استقلاله سيارة ملاكي.



وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 طرب من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 10 طرب حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، مع سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية اول، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة العامرية ثان بالإسكندرية.