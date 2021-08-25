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بهذه الكلمات.. رانيا فريد شوقي تدعم نضال الشافعي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي رسالة دعم للفنان نضال الشافعي بعد أزمتة الصحية الأخيرة التي أدت إلى إجراءه لعملية جراحية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

نشرت رانيا فريد شوقي صورة للفنان نضال الشافعي، وعلقت عليها قائلة:"ألف سلامة عليك يا نضال يا طيب يا محترم يا ابن البلد يا جدع، ربنا يشفيك ويعافيك ويقومك لينا بالسلامه يارب".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي مسلسل" ولاد ناس" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة أحمد وفيق، أحمد صيام، محمود حجازي، وفاء صادق، هاجر عفيفي، لقاء سويدان، إيهاب فهمي، محمد عز، وغيرهم من الفنانين إخراج هاني كمال.

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