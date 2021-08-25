بهذه الكلمات.. حسن الرداد يهنئ شقيقته بمناسبة عيد ميلادها





شارك"الرداد" جمهوره صور له برفقة شقيقته، وعلق عليها قائلاً:"نيبال أختي وبنتي ونور عيني كل سنه وانت طيبة، وعقبال مليون سنة كلهم سعادة وصحة وأيام جميلة ياحببتبي".



وتابع حسن قائلاً:"ربنا يخليكي ليا ويحقق لك كل اللي تتمنيه".





يشارك الفنان حسن الرداد في فيلم جديد بعنوان "تحت تهديد السلاح" لم يتم عرضة حتى الأن وهو من بطولته حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

هنأ الفنان حسن الرداد شقيقتة "نيبال" بمناسبة عيد ميلادها، على صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"