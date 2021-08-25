رقم غير متوقع.. باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد بسعر مبابي

فجرت تقارير صحفية فرنسية مفاجأة بشأن تحديد باريس سان جيرمان سعر لاعبه كيليان مبابي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقدم ريال مدريد عرضًا لباريس سان جيرمان، من أجل ضم مبابي هذا الصيف مقابل 160 مليون يورو، لكن النادي الفرنسي لم يرد حتى الآن.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن العرض الذي تقدم به ريال مدريد كان بمثابة المفاجأة لـ"بي إس جي"، لذا يعتقد الأخير أنه يمكنه المطالبة بالمزيد.





وأضافت الصحيفة أن باريس من الممكن أن يعيد حساباته، ويقبل عرضًا تقترب قيمته من 200 مليون يورو حيث أن باريس سان جيرمان يتمسك ببقائه ويرفض بيعه.





وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، وبالتالي في حال عدم رحيله خلال الميركاتو الجاري، سيغادر في الصيف المقبل مجانًا.