أستاذ أوبئة يوضح مدى فاعلية لقاحات كورونا على متحورات الفيروس (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك تخوفا حاليًا لدى المواطنين من مدى جدوى حصولهم على لقاحات كورونا في الحماية من متحور "دلتا" لفيروس كورونا.



وأكد "عنان"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن جميع اللقاحات التي تم تسجيلها بمنظمة الصحة العالمية بجدول اللقاحات فعالة ضد الفيروس الأصلي ومتحوراته، لافتًا إلى أن الفاعلية في متحور "دلتا" و"دلتا بلس" قد تكون أقل في انعدام الأعراض.



وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الفاعلية ضد دخول المستشفى والوفاة تظل أكثر من 95 % لبعض اللقاحات وأكثر من 90% للقاحات أخرى سواء للمتغير أو السلالة الأصلية لكورونا، مشيرًا إلى أن مشكلة متحورات "دلتا" و"دلتا بلس" في سرعة الانتشار، وأن هناك دراسات أكدت أنه ينتشر بسرعة أكثر 6 مرات من السلالة الأصلية، وقد يؤدي ذلك للضغط على المستشفيات.

