"القومية للأنفاق" تستقبل ثاني قطارات مونوريل العاصمة الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن استقبال ثانى القطارات، التى ستعمل بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية- الاستاد الأسبوع المقبل، استعدادا لتشغيل المرحلة الأولى من هذا المشروع التى تمتد من العاصمة الإدارية، حتى مسجد المشير بطول 45 كم فى مايو 2022.



ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه من قبل تحالف شركتى ألستوم العالمية وأوراسكوم للإنشاءات بأطوال 56 كم، شاملا 22 محطة علوية هى "الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية".



وتنفذ الدولة 2 خط مونوريل الأول هو مشروع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط بين القاهرة الجديدة ومدينة نصر، والثاني مشروع مونوريل 6 أكتوبر- المهندسين بطول 42 كم سيربط مع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل بالمهندسين، وتصل أطوال الخطين إلى حوالى 96 كم، ويتولى تحالف المكاتب الاستشارية الأمريكي المصرى هيل إنترناشونال وحجى جروب القيام بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر.



وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ الأعمال الإنشائية وكافة الأعمال المدنية لمشروع مونوريل 6 أكتوبر- المهندسين، فيما تقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بالأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية- الاستاد، بينما ستقوم شركة ألستوم بتنفيذ وتركيب نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التي ستعمل خلال المشروعين عقب تنفيذهما، وتبلغ السرعة التصميمية للمونوريل 80 كم/س.

