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بمعدل 161 رحلة.. زيادة تشغيل رحلات مصر للطيران اليوم وغدا

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير 161 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى، على مدار يومين، على متنهم ما يقرب من 19 ألف راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتسير مصر للطيران اليوم الأربعاء 77 رحلة جوية بمعدل 50 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، عمان، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، روما، باريس، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، موسكو، أبو ظبي، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن)، بالإضافة إلى 22 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب، و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 9 آلاف راكبا.

كما تسير مصر للطيران غدا الخميس 84 رحلة جوية بمعدل 55 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، عمَان، الخرطوم، دبي، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، بغداد، البحرين، لارناكا، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أسمرة، جوهانسبرج، عنتيبي) و24 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و5 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 10 آلاف راكبا.

الكلمات المفتاحية

مصر للطيران رحلة دولية وداخلية بوابة الفجر الفجر

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