بمعدل 161 رحلة.. زيادة تشغيل رحلات مصر للطيران اليوم وغدا

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير 161 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى، على مدار يومين ، على متنهم ما يقرب من 19 ألف راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وتسير مصر للطيران اليوم الأربعاء 77 رحلة جوية بمعدل 50 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، عمان، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، روما، باريس، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، موسكو، أبو ظبي، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن)، بالإضافة إلى 22 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب، و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 9 آلاف راكبا.



