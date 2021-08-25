Advertisements

تراجع صادرات ألمانيا إلى الصين للمرة الأولى منذ عام

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
Advertisements

قال مكتب الإحصاءات الألماني اليوم الأربعاء إن صادرات البلاد إلى الصين انخفضت للمرة الأولى في قرابة عام في يوليو ، لتهبط 3.9 بالمائة على أساس سنوي إلى 8.4 مليار يورو (9.9 مليار دولار).

وهذا أول انخفاض في الصادرات إلى الصين، ثاني أكبر سوق للمبيعات الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي، منذ أغسطس 2020، وهو أكبر تراجع منذ مايو 2020، حين هيمنت الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا على العالم.

وزادت الصادرات الألمانية للولايات المتحدة 15.3 بالمائة إلى 10.8 مليار يورو وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات، وفقا لـ"رويترز" .

وقال كلاوس فولراب من معهد إيفو الاقتصادي إن النشاط بالقطاع الصناعي في ألمانيا لا يزال عند مستوى مرتفع ولكن المصنعين قلقين من تعطل الإنتاج بسبب نقص أشباه الموصلات والبلاستيك والمعادن.

وتابع "70 بالمائة من المصنعين يشتكون من اختناقات ارتفاعا من 64 في يوليو ... تراجعت توقعات التصدير ولكن تظل عند مستوى جيد".

وقال إن نصف الشركات بقطاعي الصناعة والتجزئة تريد رفع الأسعار لتعويض التكلفة الأعلى كما أن زيادة إصابات كورونا أدى لهبوط حاد للتوقعات في قطاع الضيافة والسياحة.

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة لريال مدريد.. رئيس سان جيرمان يشعل الأزمة مع مبابي

منذ ساعتين

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ يوم

كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ 33 دقيقة

وزير التربية والتعليم يُفجر مفاجأة عن مجموعه في الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 13 ساعة

سر حديث رضا شحاته مع نجم الأهلي بعد مواجهة الجونة

منذ ساعتين

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

قرار ناري من لجنة التخطيط في الأهلي بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

رقم غير متوقع.. باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد بسعر مبابي

منذ أقل من ساعة

صفقة القرن.. مفاجأة تقلب الموازين بشأن عرض ريال مدريد لضم مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:35 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

11:29 ص

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

12:00 م

كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

02:34 م

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

02:27 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements