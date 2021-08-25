تراجع صادرات ألمانيا إلى الصين للمرة الأولى منذ عام





قال مكتب الإحصاءات الألماني اليوم الأربعاء إن صادرات البلاد إلى الصين انخفضت للمرة الأولى في قرابة عام في يوليو ، لتهبط 3.9 بالمائة على أساس سنوي إلى 8.4 مليار يورو (9.9 مليار دولار).





وهذا أول انخفاض في الصادرات إلى الصين، ثاني أكبر سوق للمبيعات الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي، منذ أغسطس 2020، وهو أكبر تراجع منذ مايو 2020، حين هيمنت الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا على العالم.





وزادت الصادرات الألمانية للولايات المتحدة 15.3 بالمائة إلى 10.8 مليار يورو وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات، وفقا لـ"رويترز" .





وقال كلاوس فولراب من معهد إيفو الاقتصادي إن النشاط بالقطاع الصناعي في ألمانيا لا يزال عند مستوى مرتفع ولكن المصنعين قلقين من تعطل الإنتاج بسبب نقص أشباه الموصلات والبلاستيك والمعادن.





وتابع "70 بالمائة من المصنعين يشتكون من اختناقات ارتفاعا من 64 في يوليو ... تراجعت توقعات التصدير ولكن تظل عند مستوى جيد".





وقال إن نصف الشركات بقطاعي الصناعة والتجزئة تريد رفع الأسعار لتعويض التكلفة الأعلى كما أن زيادة إصابات كورونا أدى لهبوط حاد للتوقعات في قطاع الضيافة والسياحة.



