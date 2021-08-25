رشا السيد تنضم لمسلسل "جنيه" مع المخرج المصري حسين شوكت



أعلنت الفنانة الإماراتية رشا السيد انضمامها لمسلسل "جنيه" الذي يتولى إخراجه المخرج المصري حسين شوكت.



المسلسل ينتمي لنوعية أعمال الرعب التي تدور أحداثه حول الجن والشعوزة، وهو من إنتاج المجموعة الفنية لباسم عبد الأمير مع نخبة نجوم الكويت وهو من تأليف الكاتب علي الدوحان وإخراج حسين شوكت والعمل سيشارك فيه نخبة من الفنانيين أبرزهم ليالي دهراب وطلال باسم وخالد العجيرب وغدير السبتي.



وقالت "رشا" في تصريحات صحفية إنها تجسد دور "كوكو" في المسلسل وهي شريكة في صالون نسائي، وأنها تمنت أن يكون دورها متميز وأن تقدم عملا مختلفا عن ما قدمته في السابق، وأشارت إنها أُعجبت باسكريبت العمل بعد أن قامت بقراءته وعجبها دورها كونه دور شر جديد لم تقدمه من قبل.



وصرح مؤلف المسلسل علي الدوحان أنه تدور أحداثه حول عائلة "جنيه" التي تبدأ تتاجر وتتربح من مصاب ابنتها أما عن طريق علاج الناس أو الانتقام من شخص لآخر، وأكد المنتج باسم عبد الأمير أن هذا العمل يحتوي على عدد من مشاهد الرعب والأكشن والدراما والكوميديا السوداء.



يذكر أن آخر أعمال رشا السيد الدرامية مسلسل «اتجاه خاطئ»، والذي يعد عمل فنتازيا يجمع بين الإثارة والتراجيديا في قالب واحد يتم طرحه بطريقه جديدة، ولاقى المسلسل نجاح قوى ومردود إيجابي لدى الجمهور لما يحمل من تشويق وغموض للمشاهد، نظرا لقصته التي تجسد طبيبة نفسية مغرمة بزوجها وتحاول معالجة إمرأه ترغب في الزواج منه، وتجسد «رشا» دور سكرتيرة رجل الأعمال التي تحاول تنبيه بطل المسلسل من المرأة التي ترغب في الزواج منه.