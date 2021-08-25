تعرف على درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبل، حيث ت تعرض البلاد لارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء:





درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 27 أغسطس 2021:

القاهرة والوجه البحري العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة





السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة





جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة





شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة





جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة