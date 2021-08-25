Advertisements

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبل

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبل، حيث تتعرض البلاد لارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء: 

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 27 أغسطس 2021:
 
القاهرة والوجه البحري العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة  

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

أخبار تهمك

رقم غير متوقع.. باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد بسعر مبابي

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يوم

سر حديث رضا شحاته مع نجم الأهلي بعد مواجهة الجونة

منذ ساعتين

وزير التربية والتعليم يُفجر مفاجأة عن مجموعه في الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ نصف ساعة

قرار ناري من لجنة التخطيط في الأهلي بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة لريال مدريد.. رئيس سان جيرمان يشعل الأزمة مع مبابي

منذ ساعتين

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 13 ساعة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ يوم

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة القرن.. مفاجأة تقلب الموازين بشأن عرض ريال مدريد لضم مبابي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:35 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

11:29 ص

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

12:00 م

كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

02:34 م

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

02:27 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements