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نيكول سابا تتذكر مدير أعمالها الراحل وائل المصري وتعلق :" مفتقداك جداً"
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:28 م
آيه عبد العزيز
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عبرت الفنانة نيكول سابا عن إشتياقها الشديد لمدير أعمالها وائل المصري، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".
نشرت نيكول سابا صورة لها برفقة مدير أعمالها الراحل، وعلقت عليها قائلة:"وحشتني جداً جداً ومفتقداك أوي أوي ،عدت سنة كأنو إمبارح ،أكيد انت في مكان أحسن بكتير وأريح من ياللي عايشين فيه، صليلي من عندك،وائل المصري الله يرحمك".
الجدير بالذكر أن آخر أعمال نيكول سابا " الجو حلو" والذي قد طرحت منذ أسابيع وحققت نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات " يوتيوب"
الجدير بالذكر أن آخر أعمال نيكول سابا " الجو حلو" والذي قد طرحت منذ أسابيع وحققت نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات " يوتيوب"
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