بهذه الكلمات.. راغب علامة يهاجم القادة السياسين بلبنان

علق الفنان راغب علامة على الأحداث التي تمر بها لبنان، وحكومة البلد وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





وعلق على الأحداث قائلاً:"يتم إلهاء الناس يومياً في ما يتعلق بولادة الحكومة لا حكومة في لبنان قبل تسويه دولية وكل شئ عم يحكوة ويسربوه ما هو إلا لذر الرماد في العيون".







وكان قد هاجم حكومة لبنان من قبل من خلال نشر تويته لها متحدثاً:"لدي معلومات مؤكدة أنه في لبنان الآن مئات ملايين الليترات من المازوت والبنزين مخزنة في خزانات خاصة تابعة للسياسيين، ألاعيبهم مفضوحة، يريدون قهر الناس الآن وحرمانهم من مادتي البنزين والمازوت والإفراج عنهم وقت الانتخابات كرشوة انتخابية، لعبتكم مفضوحة وهذا القهر سيرتد عليكم بإذن الله".









يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري.