Advertisements

بهذه الكلمات.. راغب علامة يهاجم القادة السياسين بلبنان

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
Advertisements
علق الفنان راغب علامة على الأحداث التي تمر بها لبنان، وحكومة البلد وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". 


وعلق على الأحداث قائلاً:"يتم إلهاء الناس يومياً في ما يتعلق بولادة الحكومة لا حكومة في لبنان قبل تسويه دولية وكل شئ عم يحكوة ويسربوه ما هو إلا لذر الرماد في العيون". 



وكان قد هاجم حكومة لبنان من قبل من خلال نشر تويته لها متحدثاً:"لدي معلومات مؤكدة أنه في لبنان الآن مئات ملايين الليترات من المازوت والبنزين مخزنة في خزانات خاصة تابعة للسياسيين، ألاعيبهم مفضوحة، يريدون قهر الناس الآن وحرمانهم من مادتي البنزين والمازوت والإفراج عنهم وقت الانتخابات كرشوة انتخابية، لعبتكم مفضوحة وهذا القهر سيرتد عليكم بإذن الله".




يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

سر حديث رضا شحاته مع نجم الأهلي بعد مواجهة الجونة

منذ ساعتين

رقم غير متوقع.. باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد بسعر مبابي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة القرن.. مفاجأة تقلب الموازين بشأن عرض ريال مدريد لضم مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

قرار ناري من لجنة التخطيط في الأهلي بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة لريال مدريد.. رئيس سان جيرمان يشعل الأزمة مع مبابي

منذ ساعتين

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يوم

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ يوم

كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ نصف ساعة

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التربية والتعليم يُفجر مفاجأة عن مجموعه في الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:35 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

11:29 ص

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

12:00 م

كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

02:34 م

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

02:27 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements