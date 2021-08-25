رئيس الوزراء يطمئن على سير العمل بمشروع ترميم طريق الكباش (صور)

نشر المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء هانى يونس، صورا عبر الصفحة الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتفقد رئيس الوزراء لأعمال الترميم في معبد الأقصر، حيث ظهر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وهو يستقبل السقالات الخشبية لتفقد أعمال الترميم، ولينقل للمرميمن تحيات الرئيس السيسي وتقديره لما يقومون به من جهد رائع يبعث على الفخر.





وحرص رئيس الوزراء، على اللطمئنان على سير العمل بمشروع ترميم طريق الكباش ومعبد الأقصر، وقام بالصعود بنفسه على السلم مع العاملين والمرممين وأجرى حوارا معهم، وذلك لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش"، بعد التطوير والترميم تزامنًا مع احتفال الأقصر بعيدها القومي.