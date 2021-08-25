موعد مباراة توتنهام القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد نادي توتنهام لمواجهة نظيره واتفورد، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وتقام مباراة توتنهام أمام نظيره واتفورد، على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير، معقل السبيرز.









ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، جمعهم من انتصارين، بينما يتواجد واتفورد في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.