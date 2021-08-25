السيطرة علي حريق بشقة سكنية خلف منزل "أبوهم" الأثري بالبحيرة (صور)

تمكنت، قبل قليل، قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة علي حريق نشب بإحدى الشقق السكنية خلف منزل أبوهم الأثري بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ،إخطارا من مركز شرطة رشيد يفيد نشوب حريق بأحد الشقق السكنية خلف منزل أبوهم الأثري.



وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية وجارٍ السيطرة على الحريق ومعرفة أسباب اندلاعه، وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة للتحقيق.