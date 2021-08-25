تعرف على شروط عودة العمالة المصرية للسعودية عقب قرار فتح الطيران بين مصر والمملكة 2021





قامت المملكة العربية السعودية، بإصدار قرارًا لرفع الحظر ووقف تعليق الطيران إلى بعض الدول وفي مقدمتها مصر، وعودة حركة الطيران المباشر بين البلدين، وفقًا لاتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار جائحة كورونا داخل المملكة، مما يعني إمكانية عودة العمالة المصرية مرة أخرى للسعودية، بعد تنفيذ الشروط التي أعلن عنها مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة، في القنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية.





وسنستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، الشروط الواجب اتباعها من المصريين الراغبين في السفر إلى السعودية، وخاصة العمالة، بعد إعادة فتح خطوط الطيران المباشر بين مصر والسعودية بداية من الأول من سبتمبر المقبل، وذلك في السطور التالية.





شروط عودة العمالة المصرية إلى المملكة العربية السعودية

أصدرت وزارة الخارجية السعودية تعميما بخصوص رفع تعليق الرحلات المباشرة بين مصر والمملكة بالشروط التالية:





- تحميل تطبيق «توكلنا»، الذي يوضح حصول الوافد من عدمه على لقاح كورونا.





- أن يكون العامل قد تلقى جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرته البلاد، وهؤلاء يسمح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر.





- أن تكون تأشيرة العمل لا تزال سارية حتى موعد السفر.





- يتم تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة، على القادمين، ومنها البقاء في العزل المنزلي مدة لا تقل عن 7 أيام متتالية.





- عدم الخروج من المنزل إلا للتوجه إلى مقرات الفحص، للتأكد من سلبية المسحة للوافد المصري.





- بعد ظهور النتيجة يحق للمصريين العودة إلى أعمالهم، ودخول الأماكن التي يتطلب فيها إبراز تصريح توكلنا.





- في حالة مخالفة تعليمات المملكة بخصوص الإجراءات الاحترازية الخاصة بالعزل المنزلي، قد يؤدي ذلك إلى عقوبات فادحة، تبدأ أولا بالغرامة المالية التي تصل في بعض الأحيان إلى 10 آلاف ريال سعودي، في المرة الأولى، والترحيل فيما بعد، لذلك يجب اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الخاصة من الجهات المختصة.



