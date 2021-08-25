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بعد يوم من طرحها.."وجع قلبي" لمصطفى كامل تريند 25 على"يوتيوب"

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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بعد يوم من طرحها..وجع قلبي لمصطفى كامل تريند 25 علىيوتيوب

طرح النجم مصطفى كامل، أمس أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "وجع قلبي" وذلك عبر قناته الرسمية على"يوتيوب".

حققت الأغنية نسب مشاهدة جيده على موقع الفيديوهات"يوتيوب" كما حققت المركز 25 بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا على نفس الموقع.

الأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة.

وتقول كلمات الأغنية: وجع قلبي ما حدش غيري يوم عرفه ولا داقه ولا حسه.. أنا لوحدي اللى حاسس بيه.. وجع قلبي من الناس اللي حبيتهم وكان قلبي زمان بيتهم راجع آخر حكايتهم.. بجرح ملوش طبيب يداويه.. اتوجع القلب يابا علشان مليان طيابه.

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