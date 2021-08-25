أمطار وحرارة شديدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

وكشفت الهيئة أن طقس الغد سيشهد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، على أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق سانت كاترين وشلاتين وحلايب على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس:القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد غدًا الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.وأوضحت الهيئة في بيان، أن الطقس ليلا سيكون معتدل رطب على محافظات القاهرة الكبرى، وباقي أنحاء الجمهورية.