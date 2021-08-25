موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي

يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره وولفرهامبتون، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .









وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره وولفرهامبتون، على أرضية ملعب مولينيو، معقل الأخير.









ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد أربع نقاط، جمعهم من فوز وحيد وتعادل، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز السادس عشر بلا شئ من النقاط.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



