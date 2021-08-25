محافظ أسوان: التنسيق لإنشاء مدرسة تجريبية دولية لأول مرة جنوب الصعيد (صور)

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لقاء مع اللواء يسري عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتضمن محور لتحقيق طفرة غير مسبوقة في قطاع التعليم بالمحافظة بإنشاء وفتح مدارس تجريبية دولية وتطبيقية وتكنولوجيا.





وجاء ذلك بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد وأحمد شعبان، إضافة إلى المهندس ممدوح الشيخ مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية.





أكد اللواء أشرف عطية محافظ محافظ أسوان، أنه تم التنسيق مع رئيس هيئة الأبنية التعليمية على إنشاء مدرسة تجريبية دولية تابعة لوزارة التربية والتعليم لأول مرة بالمحافظة من أجل الارتقاء بمستوى التعليم التجريبي وفتح المجال أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم في مدارس موازية في حالة سفرهم للخارج.





وأشار محافظ أسوان إلي أنه سيتم تخصيص قطع من الأراضي لإنشاء مدرسة تكنولوجية وأخرى للطاقة الشمسية، بجانب مدارس متخصصة في مجالات الإتصالات وصيانة السيارات لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لاحتياجات سوق العمل.





وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور البناء والتنموي الذى تقوم به هيئة الأبنية التعليمية والتي حققت أعلى مستهدف على مستوى الجمهورية داخل محافظة أسوان بنسبة 92 % بإجمالي 66 مشروع يتضمن إنشاء وإحلال وتجديد مدارس منها 54 مشروع مدرسة تضم 552 فصل بتكلفة إجمالية 316 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بجانب 12 مشروع مدرسة يضم 193 فصل بتكلفة إجمالية 83.5 مليون جنيه.





وأوضح المحافظ أن سيتم خلال العام الدراسى القادم إفتتاح 10 مدارس جديدة تضم 148 فصل بتكلفة 61 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة في 31 مدرسة تضم 297 فصل بتكلفة 310 مليون جنيه.