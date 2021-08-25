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في زيارة مفاجئة.. رئيس الوزراء يتفقد صالات مطار القاهرة

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، للاطمئنان علي سير العمل داخل الصالات بالمطار، ومتابعة الإجراءات الأمنية والاحترازية والخدمات التي يتم تطبيقها وتقديمها للركاب داخل الصالات، وكذلك الاجراءات التي يتم تطبيقها في صالات الوصول مع القادمين من الخارج.

وفوجئ العاملون بمطار القاهرة الدولي بتواجد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بينهم في مبنى الركاب 2 بالمطار، وذلك فور وصوله علي الطائرة المصرية القادمة من الأقصر، حيث صعد من المهبط عقب وصوله من الأقصر إلى صالات السفر بمبني الركاب رقم 2، وشاهد الإجراءات التي تتم مع الركاب، وكذلك بوابات السفر، ثم شاهد صالة الوصول والاجراءات التي تتم بها.

وتوجه رئيس الوزراء بعد ذلك الي مبني الركاب رقم 3 بالمطار، والمخصص لرحلات مصر للطيران وتحالف ستار العالمي، وشاهد رئيس الوزراء الاجراءات التي تتم مع الركاب.

رافق الدكتور مصطفي مدبولي، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وقيادات الوزارة والمطارات، وكذلك القيادات الأمنية بالمطار.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد اليوم الأربعاء، المشروع الأثري البارز "طريق الكباش" بمحافظة الأقصر، للوقوف على استعدادات احتفالية افتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش"، بعد التطوير والترميم، تزامنًا مع احتفال الأقصر بعيدها القومي، إضافة إلى افتتاح عدد آخر من المشروعات، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

الكلمات المفتاحية

وزير طيران مطار القاهرة مصطفى مدبولي اخبار مصر

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