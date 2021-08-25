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أغنية "زيها مين"لـ حماقي تقترب من 15 مليون مشاهدة عبر"يوتيوب"

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أغنية زيها مينلـ حماقي تقترب من 15 مليون مشاهدة عبريوتيوب
اقتربت أغنية "زيها مين" للنج محمد حماقي من تحقيق 15 مليون مشاهدة، على موقع الفيديوهات"يوتيوب"، وذلك بعد طرحها بأيام قليلة على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

وتقول كلمات الأغنية:" حلوة وبتحلي أي مكان بتنوره، والله ما تلاقوا زيها، لفوا الدنيا ودوروا، دي جمالها معدي واللي يشوفه بيقدره... والله ما تلاقوا زيها...زيها مين بتهزروا...تؤمر تتأمر ماهي دي اللي عليها منمر، طبعًا حقها تدلع، تتبغدد قوي تتدلع...قصاد الغمزة إحنا تلامذة، قصاد المشية إحنا الحاشية، ودي السلطانة وتتسلطن نغني معاها ونتسلطن...ليل ياعين ليل ياعين.

في سياق آخر يستعد النجم محمد حماقي، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في الساحل الشمالي على هامش مهرجان الماسة العلمين الغنائي وذلك يوم 27 أغسطس.


وجاءت أسعار تذاكر الحفل، وفقا لما تم إعلانه، من 400 جنيهًا للفرد وحتى 1000 جنيهًا، وجاء من ضمن شروطه أنه: ممنوع دخول الأطفال أقل من 12 عامًا، وبدءً من 12 عامًا تذكرة كاملة لحضور الحفل.

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