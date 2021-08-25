خطوات بسيطة لتحضير البيض بالسبانخ

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لتحضير البيض بالسبانخ في المنزل بكل سهولة، فهو يعتبر وجبة فطور شهية ولذبذة يحبها أفراد أسرتك، ومن الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على المذاق المطلوب ما يلي:





- في وعاء، اخفقي 4 بيضات مع 2 ملعقة كبيرة من الحليب.

- وضعي ربع معلقة من الملح ورشة من الفلف الأسود ورشة أيضا من الفلفل الحار

- وأضيفي كوب مفروم فرما خشنا من السبانخ واخلطي المكونات حتى تتجانس معا.

- ذوّبي ملعقة كبيرة من الزبدة في مقلاة على حرارة متوسّطة.

- ضيفي مزيج البيض ومدّيه في قعر المقلاة.

- عندما تنضج الأومليت ويحمر القعر، ارفعي المقلاة عن النار.

- قدّمي الأومليت ساخنا، مع العيش وبالهنا والشفا.