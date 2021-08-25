طريقة تحضير ستيك الدجاج (وصفة سهلة)

ننشر لكم في السطور التالية مقادير وطريقة تحضير وضعى ستيك الدجاج بالخل والليمون للحصول على المذاق المطلوب، والوصفة عبارة عن التالي:





- ضعي كيلو ونصف من الدجاج في وعاء وأضيفي إليه 2 ملعقة كبيرة من صلصة الصويا و2 ملعقة كبيرة من الخل.

- غطّي الوعاء وأدخليه إلى الثلاجة لساعة على الأقل.

- شوحي كيلو ونصف اللحم قطع على الشواية لحوالي 10 دقائق من كل جهة.

- حمّي في مقلاة ملعقتين كبيرتين من الزيت واقلّي فيهما حوالي راس من الثوم مهروسة جيدا.

- أضيفي قطع الدجاج المشوية مع التتبيلة وقلّبي جيداً حتى تحمرّ قطع الدجاج.

- وزّعي 2 حبة من البطاطس المدورة ثمّ اسكبي نصف كوب من عصير الليمون الحامض.

- نكّهي بالملح والفلفل والزنجبيل وإكليل الجبل ثمّ صبي الماء واتركي المزيج على النار حتى تنضج المكوّنات.

- اسكبي ملعقة من زيت الزيتون على وجه الطبق ثمّ قدّميه.