لمي كتكت:" تعرضت للغدر مثل شخصيتي في حرب أهلية وانتظروني قريباً في تماسيح النيل"

Advertisements
لمي كتكت:" تعرضت للغدر مثل شخصيتي في حرب أهلية وانتظروني قريباً في تماسيح النيل"
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 03:53 م
هبة أحمد
Advertisements
حلت الفنانة لمى كتكت ضيفة على برنامجي اصحي بإنرجي مع زهرة رامي على محطة راديو إنرجي 92.1، للحديث عن مشاركتها الدرامية في الموسم الرمضاني الماضي.
وقالت لمى كتكت أنها كانت تصور مشاهدها في فيلم "تماسيح النيل"، مع المخرج سامح عبد العزيز الذي بدوره اختارها لتقديم دور نهى في مسلسل "حرب أهلية" الذي تم تداول مشاهده بصورة كبيرة على السوشيال ميديا
وأوضحت لمى كتكت أنها كانت ستشارك في رمضان بدورها في مسلسل"ملوك الجدعنة"، لكن حرب أهلية كان قرار في اللحظة الأخيرة، وتمكنت من الظهور في كلاهما دون تعارض في مواعيد التصوير.
وتحدثت لمى كتكت في اصحى بإنرجي عن نشأتها في أسرة فنية، فهي ابنة الفنانة أمل رزق والمنتج إسماعيل كتكت، مشيرا إلى أنها لم تكن متأكدة تماماً من قرار خوضها مجال التمثيل لكن والدتها شجعتها عليه.
وأكدت لمى كتكت على أن والدها لم يكن مرحبا بالفكرة لأنه يعلم أن شخصيتها لا تتوافق مع متطلبات المشاهير، لكن والدتها قدمت لها في معهد الفنون المسرحية بعدما كانت ترغب في التقدم لمعهد الطيران.
وقالت لمى كتكت إن تعرضت لمواقف مشابهة في حياتها مع شخصيتها في مسلسل حرب أهلية لذا نجحت في الدور رغم قلة مشاهده، مشيرة إلى أنها سعيدة بالتعامل مع جميلة عوض.
وعن مشاركتها في فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، أوضحت لمى كتكت أنها ذهبت لتجارب الآداء برفقة زملائها في المعهد ونصحها الممثل عزوز عادل بالتقديم وبالفعل أعجب بها المخرج يسري نصر الله. وأوضحت أنها كانت ستغني في إحدى مشاهد الفيلم، لكن المخرج تراجع عن الفكرة.
وأوضحت لمى كتكت أنها تتعرض لكثير من التعليقات أنها "تعمل بالكوسة"، وتتغاضى عن معظمها رغم أن الجميع يعلم المجهود الذي تبذله وتجارب الآداء التي تتقدم لها والتجارب المسرحية التي تقدمها حتى تحصل على دور.
Advertisements