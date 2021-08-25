لمي كتكت:" تعرضت للغدر مثل شخصيتي في حرب أهلية وانتظروني قريباً في تماسيح النيل"



وقالت لمى كتكت أنها كانت تصور مشاهدها في فيلم "تماسيح النيل"، مع المخرج سامح عبد العزيز الذي بدوره اختارها لتقديم دور نهى في مسلسل "حرب أهلية" الذي تم تداول مشاهده بصورة كبيرة على السوشيال ميديا

وأوضحت لمى كتكت أنها كانت ستشارك في رمضان بدورها في مسلسل"ملوك الجدعنة"، لكن حرب أهلية كان قرار في اللحظة الأخيرة، وتمكنت من الظهور في كلاهما دون تعارض في مواعيد التصوير.



وتحدثت لمى كتكت في اصحى بإنرجي عن نشأتها في أسرة فنية، فهي ابنة الفنانة أمل رزق والمنتج إسماعيل كتكت، مشيرا إلى أنها لم تكن متأكدة تماماً من قرار خوضها مجال التمثيل لكن والدتها شجعتها عليه.



وأكدت لمى كتكت على أن والدها لم يكن مرحبا بالفكرة لأنه يعلم أن شخصيتها لا تتوافق مع متطلبات المشاهير، لكن والدتها قدمت لها في معهد الفنون المسرحية بعدما كانت ترغب في التقدم لمعهد الطيران.



وقالت لمى كتكت إن تعرضت لمواقف مشابهة في حياتها مع شخصيتها في مسلسل حرب أهلية لذا نجحت في الدور رغم قلة مشاهده، مشيرة إلى أنها سعيدة بالتعامل مع جميلة عوض.



وعن مشاركتها في فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، أوضحت لمى كتكت أنها ذهبت لتجارب الآداء برفقة زملائها في المعهد ونصحها الممثل عزوز عادل بالتقديم وبالفعل أعجب بها المخرج يسري نصر الله. وأوضحت أنها كانت ستغني في إحدى مشاهد الفيلم، لكن المخرج تراجع عن الفكرة.



وأوضحت لمى كتكت أنها تتعرض لكثير من التعليقات أنها "تعمل بالكوسة"، وتتغاضى عن معظمها رغم أن الجميع يعلم المجهود الذي تبذله وتجارب الآداء التي تتقدم لها والتجارب المسرحية التي تقدمها حتى تحصل على دور.

حلت الفنانة لمى كتكت ضيفة على برنامجي اصحي بإنرجي مع زهرة رامي على محطة راديو إنرجي 92.1، للحديث عن مشاركتها الدرامية في الموسم الرمضاني الماضي.